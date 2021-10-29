Cumhuriyet Sergisi beğeniye sunuldu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet Sergisi’ halkın beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi ve emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Vega Outlet’in ev sahipliğinde ‘Cumhuriyet Sergisi’ açıldı. Serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Mehmet Zeybek, Vega Outlet Müdürü Mustafa Ilıkkan ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bugün nefes alıyorsak, varsak, cumhuriyetin sayesinde buralardayız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde buralardayız. Bunu unutmamak lazım. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide emeği geçen Mehmet Zeybek hocamıza ve Vega Outlet yönetimine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün halkımızı da sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Emekli öğretmen Mehmet Zeybek ise, “Görev yaptığım sürece Cumhuriyetin değerlerine bağlı kaldım ve bu değerlere bağlı gençler yetiştirdiğime inanıyorum. Onun için sadece benim değil herkesin geleceğimizin teminatı gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Serginin düzenlenmesinde de emeği geçen başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Zeybek ve Ilıkkan ile birlikte sergiyi gezen Başkan Ataç, sergi için açılan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergide, 29 Ekim ve Eskişehir temalı gazetelerin, fotoğrafların ve Atatürk görsellerinden oluşan toplam 23 eser yer alıyor. Eskişehirliler tarafından büyük beğeni toplayan sergi, 5 Kasım’a kadar gezilebilecek.