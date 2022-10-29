Cumhuriyet Bayramı’nda gondol seferlerinin ardı arkası kesilmedi

Eskişehir’e şehir dışından gelen misafirlerin ilk adresi olan Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol seferleri, Cumhuriyet Bayramı için sokakları süsleyen bayraklar ile birleşince görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir’de yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte kentteki kalabalık dikkatleri çekiyor. Şehir dışından gelen misafirlerin ilk durağı Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol seferleri oluyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayraklar ile süslenen Porsuk Bulvarı, yoğun gondol seferleriyle birleşince seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Bayram coşkusunu Eskişehir’i gezmek ve şehrin güzelliklerini keşfederek değerlendirmek isteyen turistler, sabahın erken saatlerden itibaren gondol iskelesinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Tura katılmak isteyenler bir süre beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu gondol seferlerinin, neredeyse iskeleye yanaşamadan yeni misafirleriyle yolculuğa başladığı gözlemlendi. Porsuk Çayı üzerinde seyreden gondollar, dükkânlarda asılı olan bayraklarla buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı.