Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’ndan İnönü’ye ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir’in İnönü ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, beraberinde ki ekip ile birlikte İnönü İlçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile bir araya gelen Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bozkurt ile beraber İnönülü vatandaşlar ile bir araya gelen Türkmenoğlu, ilçenin ve vatandaşların genel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşme yaptı. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Ayşe Türkmenoğlu’na teşekkür etti.