Cuma namazı çıkışında baklava ikramı

Eskişehir’de hayırsever bir esnaf Yalaman Camii’nde Cuma namazından çıkan vatandaşlara baklava ikram etti.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak’ta bakkallık yapan Faruk Çatalkaya, Yalaman Camii’nde Cuma namazından çıkan vatandaşlara 2 tepsi baklava dağıttı. Vatandaşlar sırayla baklava aldılar ve ’Allah kabul etsin’ dediler. Bazı vatandaşlar ise baklavanın yanında bulunan cami bağış kutusuna para attı.

Vatandaşların bu tarz hayır işlerinden hoşlandığını ve destek çıktığını ifade eden Çatalkaya, “Bugün Cuma çıkışında hayır maksatlı 2 tepsi baklava dağıttık. Böyle şeyleri bazen kendi cebimizden yapıyoruz, bazen de mahalle esnafı olduğum için beni tanıyan vatandaşlar belli bir ücret vererek yapmamı istiyorlar. Bazen baklava, bazen kek, bazen meyve suyu, bazen de çocuklar sevinsin diye şekerler dağıtıyoruz. Vatandaşlar konunun ehemmiyetini anlıyorlar ve bize bu konuda talepte bulunuyorlar. Hoşlarına gidiyor demek ki böyle hayır işlerine destek çıkıyorlar. Biz de vatandaşlara bazı telkinlerde bulunuyoruz. Mesela Allahü teâlâ, ’Benim adıma ne yaparsan ben de sana bunu misliyle geri veririm’ diye buyuruyor. İnsanlar da bunun bilincinde olduğu için hayır vazifelerini yapıyorlar” dedi.