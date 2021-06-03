Çukurhisar İlkokulu’ndan ‘Sanal Gerçekçilik Laboratuvarı’ kuruldu

Eskişehir Çukurhisar İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa arasında işbirliği sağlanarak “Sanal Gerçekçilik Laboratuvarı” kuruldu.

Eskişehir Çukurhisar İlkokulu Okul Müdürü Muhammed Bayır, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile gerçekleştirdikleri anlaşması sonrası kurulan “Sanal Gerçekçilik Laboratuvarı” hakkında konuştu. Anlaşmanın çocuklara katkı sağlayacağını aktaran Bayır, “Çocuklarımızın bütünsel gelişimleri bizim için çok önemli. Onların ufuklarını açmak ve akademik çalışmalara destek olabilmek adına hem ilimizdeki üniversitelerle hem de ülkemizdeki diğer üniversitelerle sürekli iletişim halindeyiz. Yaptığımız en son çalışmada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. İrfan Şimşek’in danışmanlığı ve Öğr. Gör. Fatih Özer’in danışmanlığıyla “İlkokulda Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkisi” doktora tezinin örneklemini oluşturduk. Kurumumuzda oluşturduğumuz Sanal Gerçeklik Laboratuvarıyla çocuklarımıza çok farklı bir deneyim yaşattık. Okulumuzun sosyo-ekonomik durumu düşük olmasına rağmen tüm imkânlarımızı kullanarak pandemi döneminde bile çocuklarımıza her anlamda faydalı olmayı amaçladık. EBA platformunda kişi başına düşen ortalama kullanım süresinde ilçe okullarımız arasında ikinci olmamız da bunun sayısal bir ispatıdır. Bundan sonraki süreçlerde de hem çocuklarımızın ufuklarını açmak hem de akademik çalışmalara destek olmak için üniversitelerimizle işbirliğimiz devam edecektir” dedi.