Covİd-19 pandemisi hemşirelik mesleğinin önemini artırdı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Balcı Alparslan, Covİd-19 pandemisinin hemşirelik mesleğinin önemini artırdığını belirtti.

Bölüm Başkanı Alparslan, hemşireliğin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik/bakım hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, eğitilmesinden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olduğunu söyledi. Balcı Alparslan, “Hemşirenin birey ve toplumla iletişim ve etkileşimi, ilgili rol ve sorumlulukları icra ederken doğrudan ve sürekli olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde hemşire, sağlık ekibinin dinamiğini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Günümüz hemşirelik hizmetlerinin geçmiştekine kıyasla oldukça geliştiğini belirten Prof. Dr. Alparslan “Modern hemşirelik bakımı/hizmetleri, sadece fizyolojik bakımla sınırlı olmayıp, bireyi, aileyi ve toplumu psikolojik ve sosyolojik boyutları ile de ele alan holistik (bütüncül) bakımı benimsemektedir. Modern hemşirelik rolleri ülkemiz de de yasa/yönetmeliklerle desteklenmektedir” açıklamasında bulundu.

Covid-19 ve Hemşirelik

Prof. Dr. Alparslan, Uluslararası Hemşireler Konseyinin, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 2020 yılını ‘Dünya Hemşireler Yılı’ olarak ilan ettiğini ve “Hemşirelik Şimdi!” adlı kampanyayı başlattıklarını hatırlattı. Alparslan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile mücadelede meslektaşlarımız kilit rol almaktadır. Covid-19 pandemisi sürecinde hemşireliğin ve hemşirenin önemi yoğun bir şekilde hissedilmiş ve hissedilmektedir” diyerek mevcut problemleri şöyle sıraladı:

“Bireysel koruyucu ekipman dağılımındaki eksiklikler. Çalışma ortamına ve koşullarına yönelik sorunlar. Meslek alanı dışında yapılması istenen işler. Pandemi dönemine özel psikolojik ve sosyal desteklerin yetersizliği. Varolan diğer, kendi tanılarını yönetememe. Şüpheli ve tanılı COVİD- 19 vakalarına bakım veren hemşirelerin kendi test bildirimlerine ilişkin sorunlar.”

Problemlerin giderilmesinde ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Prof. Dr. Alparslan şöyle konuştu:

“Meslektaşlarımız, halen; pandemi süresince hemşirelik işlevlerini sürekli yenilenen rehberler ile ve kişisel koruyucu ekipmanlarla bulaşıcılığı ortadan kaldıracak şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca pandemi döneminde mücadelede birey/toplumu bilgilendirme, kaliteli enfeksiyon kontrol programları oluşturma, risk oluşturacak koşulları belirleme, izolasyon önlemlerini uygulama, bireyden bireye bulaşı önlemeye yönelik tedbirler alma/öğretme, sağlıklı ve doğru davranışları öğretme, ev ziyaretleri/evde bakım sunumu hemşire tarafından gerçekleştirilmektedir. Hemşire; bu zor ve bir sonraki basamağı net olmayan bu dönemden geçerken sağlık bakımını özverili ve kaliteli bir şekilde yönetmeye çalışmaktadır. Bunu sağlama ve sürdürme için nitelik/niceliksel destekleme yanı sıra pandemi sürecinde hemşire yetiştirme ve hizmet içi eğitimleri etkin yürütme açısından gerekli prosedürlerin oluşturulması önem taşımaktadır.”