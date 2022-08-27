Çorap içinde uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, çorap içine saklanmış 1 kilo 500 gramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 522 gram metamfetamin, 4,46 gram esrar, 2 adet tabanca ele geçirildi.

Erkek çorabının içine sakladıkları 15 bin içimlik uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan M.A. ve A.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.