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Çöp kovasına sakladığı tabanca polislerin dikkatinden kaçmadı

Eskişehir’de polislerin şüphe üzerine durdurdukları şahıs üzerindeki silahı çöp kutusuna attı. Şahsın saklamaya çalıştığı tabanca polisin dikkati sayesinde bulundu.

ESKİŞEHİR 28.06.2021, 16:01
Çöp kovasına sakladığı tabanca polislerin dikkatinden kaçmadı

Eskişehir’de polislerin şüphe üzerine durdurdukları şahıs üzerindeki silahı çöp kutusuna attı. Şahsın saklamaya çalıştığı tabanca polisin dikkati sayesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurtuluş mahallesinde asayiş uygulaması yaptığı esnada şüphe üzerine Ş.Ö., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kaba üst aramasında bir suç unsuruna rastlanmadı. Fakat şahsın yanında bulunan çöp kovasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabanca içerisinde 9 adet mermi olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Çöp kovası içerisindeki tabanca sorulduğunda, kendisine ait olduğunu itiraf eden şüpheli hakkında ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.
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