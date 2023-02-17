Çömlek ürünlerinin satışlarında yükseliş

Eskişehirli vatandaşların çömlek ürünlerine ilgisi yoğunlaştı, satışlar 1 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 oranında arttı.

Vatandaşlar tarafından çoğunlukla güveç yapmak için kullanılan çömleklerin satışlarındaki artış dikkatleri çekti. Güveç dışında çeşitli kullanım alanları da olduğu bilinen çömlek ürünlerine vatandaşların gösterdiği ilgi esnafın yüzünü güldürdü. Testi, saksı, sütlaç kasesi ve balık tavası olmak üzere daha pek çok çeşidi bulunan çömlek satışlarında yaklaşık yüzde 40 oranında artış olduğu ifade edildi. El yapımı ve fabrika üretimi olarak ikiye ayrılan çömlek ürünlerinin tamamen doğal olarak yapıldığı belirtildi. Artan işlerden ve ilgili müşterilerden esnaf memnun.

“Güveç toprak mamullerinde çok güzel olur”

Eskişehir’de çömlekçilik yapan Mustafa Durali, 1 sene içerisinde işlerinin çok arttığını ve bunun kazançlara yansıdığı dile getirdi. Doğal olduğu için vatandaşların çömleklere daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Durali, “İnsanlar yavaş yavaş tekrardan çömleklere yönelmeye başladı. Genel olarak bütün toprak mamullerinde bir artış var. Güveç, testi, saksı, sütlaç kasesi ve balık tavası gibi ürünlerimiz çok satılıyor. Eski insanlar da yemek pişirmek için zamanında çömlek kullanmışlar. O zamanlar tabak, çanak gibi şeyler olmadığı için bu tür şeylerle ihtiyaçlarını gideriyorlarmış. Bunlar doğal ürünler olduğu için ister istemez vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle son 1 sene içerisinde yaklaşık yüzde 35-40’lık bir artış olduğunu söyleyebiliriz, bunun kazançlarımıza da olumlu etkileri oldu. Güveç dediğimiz olay toprak mamullerinde çok güzel olur. Et, patlıcan, soğan ve domates karışımı şeyler çömlekte yapılabilir. Hatta kuru fasulye gibi daha pek çok yemeği de toprak mamulleriyle yapmak mümkün. Balık ve sütlaçta yapabilirsiniz, onlar için ayrı kaplarımız var. Çeşit çeşit toprak mamulü var. Testi satıyoruz, su koyar içersiniz. Testiden su içmek daha güzeldir. Mesela yazın testiye sıcak suyu koyarsanız hemen soğuk olur, buz gibi içersiniz. Saksı var, çiçek dikersiniz. Toprak mamulleri doğal olduğu için ister istemez daha sağlıklıdır” dedi.