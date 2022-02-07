Çökerek 1 kişinin yaralanmasına neden olan tente onarıldı

Eskişehir’de üzerinde biriken kar yığınına dayanamayıp çöken ve bir kişinin yaralanmasına neden olan tente, mağaza sahipleri tarafından onarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Arifiye Mahallesi Banka Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda bir giyim mağazasının tentesi, biriken kar kütlesini taşıyamayınca aşağıya çökmüştü. O anlarda alışveriş yapan 55 yaşındaki Ayşe S., kar yağını ve yaklaşık 10 metre uzunluğundaki demir tentenin altında kalmıştı. İşyeri çalışanları tarafından yaralı kurtarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Mağaza sahiplerinin, aradan geçen sürenin ardından tenteyi onardığı görüldü.