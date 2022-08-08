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Çocukların Porsuk Çayı’nda tehlikeli oyunu
Eskişehir’de sıcak havaların etkisiyle Porsuk Çayı’nda yüzerek hayatını hiçe sayan çocuklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
ESKİŞEHİR 08.08.2022, 11:19
Eskişehir’de sıcak havaların etkisiyle Porsuk Çayı’nda yüzerek hayatını hiçe sayan çocuklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar Porsuk Çayı’nda tehlike görüntüler oluşturuyor. Dün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece civarlarında olmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar Kentpark yakınlarında Porsuk Çayı’na girdi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği çocuklar, yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleden suya atladı. Farklı akrobatik hareketlerle Porsuk Çayı’na atlayarak yüzen 3 çocuk, resmen canlarını hiçe saydı.