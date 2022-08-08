banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Çocukların Porsuk Çayı’nda tehlikeli oyunu

Eskişehir’de sıcak havaların etkisiyle Porsuk Çayı’nda yüzerek hayatını hiçe sayan çocuklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

ESKİŞEHİR 08.08.2022, 11:19
Çocukların Porsuk Çayı’nda tehlikeli oyunu

Eskişehir’de sıcak havaların etkisiyle Porsuk Çayı’nda yüzerek hayatını hiçe sayan çocuklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar Porsuk Çayı’nda tehlike görüntüler oluşturuyor. Dün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece civarlarında olmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar Kentpark yakınlarında Porsuk Çayı’na girdi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği çocuklar, yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleden suya atladı. Farklı akrobatik hareketlerle Porsuk Çayı’na atlayarak yüzen 3 çocuk, resmen canlarını hiçe saydı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu