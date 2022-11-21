Çocukların diş sağlığı göz ardı ediliyor

Çocuk Diş Hekimi Beyza Ecem Alkaç Ekici, süt dişlerinin geçici olması nedeniyle anne babaların çocuk diş sağlığını ihmal ettiklerine değinerek, “Dişlerin öğünlerin ardından temizlenmesi alışkanlığına ağızda ilk süt dişinin sürmesiyle birlikte başlanmalı.” dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Doktor Beyza Ecem Alkaç Ekici, içinde bulunduğumuz “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” vesilesiyle çocukların diş sağlığının göz ardı edildiğine dikkat çekerek anne babalara önemli bilgiler verdi. Sağlığın bütünleyici bir kavram olduğuna, ağız ve diş sağlığının da genel sağlıktan ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yapan Dr. Ekici “Ağız ve diş sağlığını bozan hastalıklar; çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserleri gibi dünyada en sık görülen kronik hastalıklardır. Ne yazık ki günümüzde çocuklarda da durum farklı değildir” dedi.

“Süt dişleri daimi dişler için yer tutuyor”

Çocuklarda diş sağlığının zaman zaman göz ardı edildiğine değinen Dr. Ekici “Oysa en az yetişkin diş sağlığı kadar önemli ve yetişkinlik dönemindeki diş sağlığını da etkileyen bir konudur. Süt dişlerinin belirli bir yaşta yerlerini daimi dişlere bırakması ve dolayısıyla geçici süre ağızda kalması bu yanlış algının temel sebebidir” diye konuştu. Süt dişlerinin en önemli fonksiyonunun çocuğun beslenmesine sağladıkları katkı olsa da aynı zamanda konuşma, estetik ve arkasından gelecek daimi dişler için yer tutma gibi oldukça önemli görevleri olduğunu anımsatan Dr. Ekici “Çürük süt dişleri çocukta beslenme esnasında ağrı ve buna bağlı yetersiz beslenmeyi getirirken aynı zamanda boyut kaybına uğrayarak daimi dişler için yeterli yer tutamamaya başlar. Bu durum ileride oluşabilecek yer darlığına davetiye çıkartabilmektedir” dedi.

“Süt dişleri daha dayanıksızdır”

Dr. Ekici, erken yaşlarda gözlenen erken çocukluk çağı çürüklerinin dünya çapında çocuklarda görülen en yaygın hastalıklardan biri olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Erken çocukluk çağı çürükleri sadece çocukların ağız sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilemektedir. Süt dişleri daimi dişlere göre yarı oranında mineral içerdikleri için çürüğe karşı daimi dişlere göre daha dayanıksızlardır. Bu sebeple erken yaşlarda başlayan çürükler hızla ilerleyerek ağrı yapacak seviyede enfeksiyona sebep olmakta ve daimi dişleri de riske atmaktadır. Özellikle şeker ve asit içerikli beslenme, yetersiz ağız hijyeni alışkanlıkları ve koruyucu uygulamalardan yeterli faydalanmama durumunda erken çocukluk çağı çürüğünden korunmak oldukça zordur.” Bu nedenle süt dişlerinin bakımının, gerekli hallerde tedavisi ve koruyucu uygulamalardan faydalanmanın çocuğun ağız sağlığı açısından kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“6 ayda bir muayene edilmeli”

Pedodontist yani çocuk diş hekimlerinin bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi ederken aynı zamanda koruyucu önlemlerle çocukları çürüksüz bir geleceğe yönlendirmeyi amaçladığını belirten Dr. Ekici, “Dişlerin öğünlerin ardından temizlenmesi alışkanlığına ağızda ilk süt dişinin sürmesiyle birlikte başlanmalıdır. Çocukluk çağında kazanılan temel alışkanlıkların ömür boyu sürdüğü düşünüldüğünde, ağız hijyeni alışkanlıklarının yetişkinlik için çok güzel bir yatırım olduğu söylenebilir. Çürük toplumda çok bilinmese de dişten dişe ve hatta kişiden kişiye bulaşabilecek bakteriyel ancak önlenebilir bir hastalıktır. Bu doğrultuda ilk süt dişinin sürmesinden itibaren 6 ayda bir yapılacak muayeneler aksatılmamalıdır” dedi.