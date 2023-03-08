Çocukların depremin etkileriyle başa çıkabilmesi için SODİGEM ve Paoletti Vakfı iş birliğiyle hazırlanan rehber yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Patrizio Paoletti Vakfı arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde depremden etkilenmiş çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı ve çocuklara nasıl davranılacağına yönelik hazırlanan kılavuz yayımlandı.

Gerçekleşen iş birliğiyle nörobilimsel ve psiko-pedagojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir yaklaşım yöntemiyle oluşturulan kılavuzda, depremin etkileriyle başa çıkabilmek için 10 adım yer alıyor. Hazırlanan kılavuzun hedef kitlesi ise ebeveynler ve depremden etkilenmiş insanlarla çalışan kişilerden oluşuyor.

Ebeveynler çocukları için örnek kişi olmalı

Yayınlanan kılavuzda normale dönebilmek için dışarıdan destek alınması gerektiğine değinen uzmanlar, fiziksel ve zihinsel sağlığın ihmal edilmemesinin ve ihtiyaç hissedildiğinde destek olabilecek uzmanlardan yardım talep edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Çocukların ebeveynlerini model aldığını belirten uzmanlar, ebeveynlerin en zor durumda bile sakin kalarak kendinden emin olmalarının çocukların kendilerini daha yetenekli ve etkili hissetmelerinde etkili olduğunu söylüyor.

Güvenli bir çevre oluşturulmalı

Çocuğa güvenli alan oluşturmanın acil ve kritik bir nokta olduğunu ifade eden uzmanlar, olaylar hakkında acı ve çaresizlikle dolu tepki veren kalabalık ortamlardan, acı dolu sahne ve haberler yayımlanan televizyon veya internet sitelerinden uzaklaşılması konusunda ebeveynleri uyarıyor. Güvenli ve istikrarlı bir ortamın yeniden inşa edilmesi konusunda uzmanlar ebeveynlere günün bir rutine bağlanması, güvenlik ve sosyalleşme ihtiyacını karşılayabilecek rahatlatıcı faaliyetlerin seçilmesini öneriyor.

Son olarak ailelere çocuğun anlayabileceği basit ve kolay kelimelerle konuşulması gerektiği önerisinde bulunan uzmanlar çocukla konuşurken söylenmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

“Çocuğunuzla birlikte olabileceğiniz sakin bir yer bulun ve çocuğunuza odaklanın. Sakin ve olumlu olduğunuzda fikirler yerine gerçekleri paylaşın. Yardımların geleceğini ve insanların size yardım edeceğini ifade edin. Hayatta sorunlar olduğunu, ancak çözümlerin her zaman bulunabileceğini vurgulayarak arkadaşlarının da yardımıyla bütün bunları aşmanın mümkün olduğunu söyleyin.”