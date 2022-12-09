Çocukların beslenmesi Tepebaşı’ndan

Tepebaşı Belediyesi ilkokul öğrencileri için beslenme desteği çalışmasını başlattı. Başkan Ataç, “Evlatlarımız, yemek saatlerinde kendi beslenmelerini çıkarıp yiyecekler. Çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hepimizin görevi” dedi.

Son olarak ilkokul öğrencisi çocuklar için beslenme desteği sağlayan proje hayata geçirildi. Proje ile belediye ekipleri tarafından öğrencilere beslenme ikram edilmeye başlandı. Okul girişinde açılan stantlar ile öğünler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topladı.

“Yardımlaşmak en büyük güç kaynağımız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projeyi çok önemsediğini belirterek, “Ülke olarak ekonomik bir krizin içindeyiz ve şartlar günden güne ağırlaşıyor. Bunu en çok hissedenlerin başında ise çocuk büyüten anne ve babalarımız geliyor. Evlatlarımız, yemek saatlerinde kendi beslenmelerini çıkarıp yiyecekler. Çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hepimizin görevi. Ülkemizin bu darboğaz günlerden kısa sürede çıkacağına ve daha aydınlık günlere ulaşacağına inancım tam. Dayanışma sağlamak, yardımlaşmak en büyük güç kaynağımız olacak. Tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilerleyen günlerde çalışmanın kent genelindeki okullarda her gün sırayla uygulanarak yaygınlaştırılacağını belirtti.