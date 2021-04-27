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Çocuklardan mutluluğun resmi

Eskişehir’de pandemi dolayısıyla sıkılan çocukların futbol sahasında bulunan kale direğini salıncağa çevirmesi sonrasındaki mutluluğu, görenleri tebessüm ettirdi.

ESKİŞEHİR 27.04.2021, 13:30
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Çocuklardan mutluluğun resmi

Eskişehir’de pandemi dolayısıyla sıkılan çocukların futbol sahasında bulunan kale direğini salıncağa çevirmesi sonrasındaki mutluluğu, görenleri tebessüm ettirdi.

Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan futbol sahasındaki kale direğine salıncak yapan çocukların eğlencesi görülmeye değerdi. Pandemiden dolayı sıkılan çocuklar kendi yaptığı salıncakla stres atmaya çalıştı. Korona virüs sebebiyle parklarda oynamaları yasak olan çocukların mahalle arasında böyle bir çözümle eğlenmeleri görenleri de tebessüm ettirdi. Hava sıcaklıklarının artması sonrasında kendilerini sokağa atan çocuklar, ailelerinin kontrolleri altında kısa süre de olsa eğlenmeyi bildi.
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