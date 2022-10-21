Çocuklar yoga ile keşfetmeyi öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara verilen yoga dersleri ile öğrencilerin gelişimlerine katkı sunuluyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, çocukların gelişimi için hizmet vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan Yarbay Hüseyin Vecihi ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Merkezleri’nde eğitim gören 36-57 ay arasındaki 57 öğrenciye çocuk yogası dersi veriliyor. Yoga derslerinde çocuklar, yeni duruşlar ve nefes alma tekniklerini öğreniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yoga eğitimi alan çocuklar, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi de öğreniyor. Fiziksel ve zihinsel açıdan birçok fayda sağladığı bilinen yoga ile denge ve esneklik kazanan çocuklar aynı zamanda meditasyon ile gevşeme ve zihin boşaltma gibi çalışmalar da yapıyor.

Yoga dersleri eğitim öğretim süreci boyunca Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri’nde devam edecek.