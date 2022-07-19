Çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor

Tepebaşı Belediyesi Sütlüce Belde Evi’nde düzenlenen programlara katılan çocuklar becerilerini geliştirirken sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri’nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; birçok alanda verilen kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Belde Evleri’nde çocuklara yönelik gerçekleştirilen programlar da yoğun ilgi ile devam ediyor. Sütlüce Belde Evi’nde düzenlenen el sanatları kursundan 7-14 yaş arası 26 çocuk faydalanıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde düzenlenen eğitimlerde çocuklara, kağıt sanatı, amigurumi, geri dönüşüm malzemelerinden kalemlik gibi materyallerin yapımı öğretiliyor. Kursa katılan çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşümü öğreniyor.

Kurslara katılan çocukların aileleri de memnuniyetlerini bildirerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.