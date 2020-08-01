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Çocuklar Tepebaşı’nda sağlıkla gülümsüyor
ÇOCUKLAR TEPEBAŞI’NDA SAĞLIKLA GÜLÜMSÜYOR
ESKİŞEHİR 01.08.2020, 16:46
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Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden on binlerce çocuk ücretsiz olarak yararlandı.
Tepebaşı Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin en başarılı örneklerinden biri olarak hizmet veren Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. 2012 yılından bu yana hizmet veren merkezde şimdiye kadar 50 bini aşkın çocuğun diş taraması gerçekleştirildi.
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