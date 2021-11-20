Çocuklar tekvando öğreniyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak düzenlenen tekvando kursuna katılan çocuklar, spor yaparken kendilerini savunmayı da öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların spor ile büyümeleri için düzenlediği programlara devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen tekvando kursu da Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Spor Tesisleri’nde çocukların ilgisi ile sürüyor. Beyaz, sarı, yeşil olmak üzere kuşaklar halinde devam eden eğitimler kapsamında, gruplar halinde haftanın beş günü antrenmanlar yapılıyor. Eğitimlere katılan çocuklar, eğitmenler gözetiminde sağlık ile spor yapıyor. Çocuklar tekvando öğrenmekten dolayı memnuniyetini belirtiyor. Korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen kurslardan dolayı anne ve babalar da memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletiyor.