Çocuklar resim yapmayı çok seviyor

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi’nde düzenlenen resim kursunda çocuklar, yeteneklerini geliştirirken keyifli bir ortamda sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini çocuklar için faydalı etkinlikler sunmaya devam ediyor. Fevzi Çakmak Belde Evi’nde gerçekleştirilen resim kursu da çocukların yoğun ilgisi ile devam ediyor. 7-14 yaş arası 30 çocuk, sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Belde Evleri’nde düzenlenen kurslar sayesinde, nezih bir ortamda kendilerini geliştirmekten ve sosyalleşmekten memnun olduğunu belirten çocuklar ve aileleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.