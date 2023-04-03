Çocuklar izciliği ve iklimi öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen eğitimde her oba kumaş ve keçeleri keserek, kendi obalarına ait hayvanın görselini bayraklarına dikerek, ortak bir şekilde oba bayraklarını yaptı. Tepebaşı İklim İzcileri Tepebaşı Belediyesi Su kurusu Atölyesine götürüldü. Şubat ayında işledikleri geri dönüşüm konusunu yerinde deneyimlemek amacıyla, kâğıtların geri dönüşümünün gerçekleştiği atölyede obalara ayrılarak uygulamalı olarak atık kâğıtlardan yeni kâğıtlarını yaptı. İzcilik ile alakalı slaytlar da izletilirken, izcilik şarkıları söylendi ve açık alanda izcilik oyunları oynatıldı. İzcilik Marşı’nın da okunduğu etkinliklerde Tepebaşı İklim Sözcüsü de olan izci lideri Mehmet Nihat Telkes’in verdiği eğitimde çocuklar, farklı oyunlar oynanarak ekip olma, güven duyma gibi davranışları kavradı.

Dijitale olan ilgiyi azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştiriliyor

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın hedefleri arasında yer alıyor. Program çerçevesinde Tepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital ilgiyi azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda

Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan program çerçevesinde, her ayın ilk 2 pazar günü izcilik, son 2 pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek.

10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda başladı. Etkinlikte, Tepebaşı Belediyesi ekipleri katılımcı çocuklar için keyifli aktiviteler gerçekleştirdi. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda da yapılabilecek.