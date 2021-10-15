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Çocuklar hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Güz Dönemi Çocuk Programlarına katılan çocuklar, vakitlerini güvenli bir ortamda verimli şekilde geçirirken hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor.

ESKİŞEHİR 15.10.2021, 15:42
Çocuklar hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Güz Dönemi Çocuk Programlarına katılan çocuklar, vakitlerini güvenli bir ortamda verimli şekilde geçirirken hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen Güz Dönemi Çocuk Programları da çocukların yoğun katılımı ile devam ediyor. 20 farklı branşta düzenlenen kurslar çok sayıda merkezde gerçekleştiriliyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen drama ve satranç eğitimlerine katılan çocuklar da keyifle ve verimli şekilde vakit geçiriyor. 2009-2014 doğumlu 94 çocuk, 5 grup halinde haftada 1 gün ve 40 dakika olmak üzere drama eğitimlerine katılıyor.

Güven kazanma, konsantrasyon artırma, iletişim becerisi geliştirme, iş birliğine teşvik, duygusal zekayı katkı gibi birçok faydası olduğu bilinen drama eğitimlerine katılan çocuklar, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Uzman eğitmenler gözetiminde satranç öğrenen 2009-2014 doğumlu 120 çocuk da 9 grup halinde haftada 1 gün ve 40 dakika olmak üzere eğitimlere katılıyor. Çocuklar satranç ile planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Satranç öğrenmenin çocuklara sağladığı faydalar da dikkat çekerken; öğrenciler süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Satranç öğrenen çocuklar da beyin jimnastiği ve düşünce güçlerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek memnuniyetini belirtiyor.

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