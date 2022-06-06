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Çocuklar hayvan resimleri çizerek yarıştı

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için resim yarışması yaptı.

ESKİŞEHİR 06.06.2022, 12:38
Çocuklar hayvan resimleri çizerek yarıştı

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için resim yarışması yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Atila Özer Karikatür Evi önünde hayvan dostları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ETOS’un açtığı stantta çocuklar hayvan resimleri çizdiler. Gün sonu, Doç. Dr. Bilge Kınam, Münevver İzgi, Alev Kulaç tarafından değerlendirilen resimler ödüllendirildi.

ETOS Başkanı Nihal Bağcı’nın okuduğu anlamlı şiirle başlayan etkinlikte ETOS üyeleri ücretsiz, mama dağıttılar. Sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması, çocuklarla iletişim konularında hazırlanan broşürler dağıtılırken, çocukların yüzlerine kedi, köpek figürleri çizilerek stant hareketlendirildi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da karılım gösterdi.

Şenlik havasında geçen etkinliğe udi Şef Cem Aksu, gitarıyla Burak Girginer şarkıyla renk kattı.

Çok büyük ilgiyle karşılanan ve birçok sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sonucu Başkan Bağcı, “Can Dostlarımız” şenliğini organize eden Tepebaşı Belediyesi’ne ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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