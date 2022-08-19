Çocuklar Havacılık Ve Teknoloji Parkı’nı çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi’nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı ziyaret eden 5-6 yaş arası çocuklar, merkezi gezerek havacılık hakkında bilgiler aldı.

Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, gerçekleştirilen çalışmalar ile Eskişehir’in önemli kültürel ve sosyal alanlarından biri olarak hizmet veriyor.

Özel Bahar Gündüz Bakımevi öğrencisi 50 çocuk merkezi ziyaret ederek eğlenceli bir gün geçirdi. 5-6 yaş arası çocuklar, belediye yetkililerinden parkta sergilenen tarihi hava araçları hakkında bilgiler aldı. Bol bol fotoğraf da çektiren çocuklar hem havacılığa dair bilgiler edindi, hem de keyifli anlar yaşadı. Bakımevi yetkilileri de Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.