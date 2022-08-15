Çocuklar halk oyunlarını öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Halk oyunları, kursuna katılan çocuklar da keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için gerçekleştirdiği kurslar ile hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen yaz kurslarından halk oyunları da çocukların ilgisi ile devam ediyor. Muammer Uludemir Deneyimli Kafe’de düzenlenen halk oyunları kursu, 24 çocuk ile gerçekleştiriliyor. Kursa katılan 7-14 yaş arası çocuklar zeybek, Üsküp yöresi, Eskişehir yöresi gibi halk oyunlarını öğreniyor. Kurslara katılan çocuklar ve aileleri, memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa Hattı’na ulaşabiliyor.