Çocuklar geri dönüşümün önemini öğreniyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi kapsamında 23 Nisan İlkokulu 3. sınıf öğrencileri merkezi ziyaret ederek çevre ve geri dönüşüm atölyesine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekânı tanımayı ve mekân bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda merkezi ziyaret eden 23 Nisan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 26 öğrenci, çevre ve geri dönüşüm atölyesine katıldı. Atölye çalışmasında çocuklar hem doğal yaşam hem de geri dönüşümün önemi hakkında önemli bilgiler edindi. Okul yetkilileri de atölye çalışmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda düzenlenen atölyeler hakkında bilgi almak isteyenler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaşabiliyor.