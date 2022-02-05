Çocuklar ESPARK’ta Niloya ile doyasıya eğlendi

Eskişehir ESPARK Alışveriş Merkezi’nde çocukların en sevdiği çizgi karakterlerden Niloya, eğlenceli müzikal ile çocuklarla buluştu.

ESPARK Alışveriş Merkezi tarafından çocuklara özel düzenlenen ve çizgi film karakteri Niloya’nın da yer aldığı eğlenceli müzikale aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. ESPARK -1. kat etkinlik alanında düzenlenen müzikal, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatleri arasında ücretsiz yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri gereği katılımın kontenjanla sınırlı olduğu etkinlik için, ailelerin 13.30’da etkinlik standına gelerek kayıt yaptırılması gerekiyor.

Etkinlikte çocuklar Niloya’nın şarkılı, danslı ve interaktif tiyatro gösterisinde, Niloya ve arkadaşları Mete ile Tospik ile eğlendi. İnteraktif tiyatro gösterisinde çocuklar alkışlar ve danslar eşliğinde Niloya ve arkadaşlarına eşlik etti. Çocukları için hafta sonu ESPARK alışveriş Merkezi’ne gelen veliler, çocukların etkinlikte çok eğlendiğini ve iyi vakit geçirdiğini söyledi. Veliler, böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek etkinliğe 4-7 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabiliyor.