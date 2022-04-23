Çocuklar Çevre ve Çocuk Şenlikleri’nde bilinçlendi

Eskişehir’de gerçekleştirilen Çevre ve Çocuk Şenlikleri hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, “Yapılan atölye çalışmalarıyla çocuklarımız iklim değişikliğiyle mücadele etmenin çeşitli yollarını öğrenecek ve keyifli vakit geçireceklerdir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak Çevre ve Çocuk Şenlikleri düzenlendi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde değerlendirilebilir nitelikteki malzemeleri tekrar kullanmayı, bu malzemeleri farklı kullanım alanlarında ve farklı amaçlarla değerlendirmeyi, daha az atık oluşturmayı çocuklara aşılama amacıyla hazırlanan atölyelerde eğitimler verildi.

Eskişehir’de düzenlenen Çevre ve Çocuk Şenlikleri hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, çocuklarımızı çevre ve doğa bilinci, sıfır atık konularında eğitmek ve tasarlanan etkinlikler ile hoş vakit geçirmek amacıyla bugün 81 İlimizde eşzamanlı olarak Çevre ve Çocuk Şenliklerinde çocuklarımızla biraraya geliyoruz. Şenliğimizde origami, atık ahşaplardan nihale yapımı, bardak boyama, seramik boyama, daha küçük çocuklarımız için resim ve boyama atölyelerimiz bulunuyor. Bugün yapılacak atölye çalışmalarında çocuklarımız, Sıfır Atık Projemiz çerçevesinde değerlendirilebilir nitelikteki malzemeleri tekrar kullanmayı, bu malzemeleri farklı kullanım alanlarında ve farklı amaçlarla değerlendirmeyi, daha az atık oluşturmayı, böylece sıfır atık felsefesine uygun olarak israfın önüne geçmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin çeşitli yollarını öğrenecek ve keyifli vakit geçireceklerdir. Şenliğimizin, çocuklarımızda çevre bilincinin gelişmesinde katkı sağlamasını ümit ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum.”