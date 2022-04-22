Çocuklar bayram sevincini Tepebaşı’nda yaşıyor

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yazar Gülistan Yıldız Menteş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Son olarak çocuk kitapları yazarı Gülistan Yıldız Menteş’in katılımıyla, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde bir söyleşi düzenlendi. Menteş, söyleşide, çocuklarla oyunlar oynayarak, şarkılar söyledi. Daha sonra Menteş, çocukların merak ettiği soruları da cevaplandırırken, “Mutlu Tukan Kuşu” adlı kitabını imzaladı. 10. Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona eren etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, çocuklar ve aileleri katıldı.