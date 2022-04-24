banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Çocuklar 23 Nisan’da mest etti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Koroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Eskişehirlilerin karşısına çıktı.

ESKİŞEHİR 24.04.2022, 13:31
Çocuklar 23 Nisan’da mest etti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Koroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Eskişehirlilerin karşısına çıktı.

Eskişehir’de 7-17 yaş arası çocukların herhangi bir ücret ödemeden, yetenek sınavından geçmeden, akranları ile birlikte müzik yaptığı ve elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları’nın 23 Nisan özel konseri, bayram coşkusunu adeta ikiye katladı. Türkiye’de türünün ilk örneği olan orkestranın konseri Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Bugüne kadar Fazıl Say, Şefika Kutluer, Rengim Gökmen, Gülsin Onay, Efdal Altun gibi birçok usta ile de aynı sahneyi paylaşan ve birçok ödüle layık görülen orkestranın konserini izleyenler arasında Başkan Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Orkestra şefliğini Simay Pala, koro şefliğini ise Derya İnanç’ın üstlendiği konserde toplam 250 çocuk sahneye çıkarak müziğin güzelliğini davetlilere yaşattı.

2015 yılından bu yana 2 bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığı İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları, konserde Old Macdonald, Petitte Tango, 9. Senfoni, Pistacho Pizzicato, Türk Marşı, Çiçeklerin Valsi, Caravan, Atatürk Çocukları, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, Deniz Kızı, Hayat Bayram Olsa, İzmir Marşı, Chamambo, Bir Dünya Bırakın, Bugün 23 Nisan ve Hayat Tepebaşı’nda adlı şarkı ve marşları başarıyla seslendirdi.

“Çocuklarımız bizlere umut ışığı oldu”

İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan konserde sahneye çıkarak öğrenciler ve eğitmenlerini tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “23 Nisan konserimize hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızı o kadar özlemişim ki bugün çok mutluyum. Hem ailelerimiz hem de öğrencilerimiz ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı altında bir araya geldik. 2 yıldır pandemiden dolayı konserlerimize ara vermiştik, çocuklarımız da büyüdü. Öte yandan bugünlerde korona virüs dışında da çok zor günler geçiriyoruz. Çocuklarımız ise hem siz ailelere hem de bizlere umut ışığı oldular. Biz bu sayede hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu orkestrada büyük emekleri olan rahmetli Melih Savaş’ı da anmadan geçemeyeceğim. İnanın böyle bir birliktelik ve güzellik, beklediğimin çok üzerinde. Zaman zaman, ‘iyi ki böyle bir proje yapmışım’ diye düşünüyorum. Bugünlere kadar nasıl başarıyla geldiysek, bundan sonra da son sürat devam edeceğiz. Bu çocuklarımız büyüyecek ve büyüyünce eğitimci olacaklar. Arkadan yeni çocuklarımız gelecek ve böylelikle orkestramız sonsuza kadar gidecek” diye konuştu.

“Sizler örnek olacaksınız”

Başkan Ataç müziğin çocukların hayatlarına yapacağı katkıya değinerek, “Sizler belki başka mesleklere yöneleceksiniz. Doktor, avukat, mühendis olacaksınız ama dünyaya kalbinizle bakacaksınız. Şefkatli, vicdanlı, hoşgörülü insanlar olacaksınız ve koca koca insanlara örnek olacaksınız. İki şefimiz var ve ikisi de kadın, gurur duyuyorum onlarla. Çok güzel bir akşam yaşadık ve 23 Nisan’da olması ayrıca anlam kattı. Bu karanlık günlerde bizlere moral oldunuz. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Yurtiçi ve dışında nice konserler vereceksiniz. Çocuklarımız hedeflerin hepsine ulaşacak çünkü onlar kalpleri ile müzik yapıyorlar. Yolunuz çok açık ama aydınlık olsun. Sağlıcakla, sevgiyle kalın” dedi.

Öte yandan konser biletlerinden elde edilen gelirin her zaman olduğu gibi İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları’na enstrüman desteğinde kullanılacağı belirtildi. Konser, izleyicilerin alkışları arasında sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 32 39
14. Keçiörengücü 32 39
15. Boluspor 32 38
16. Menemen Belediyespor 32 38
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık