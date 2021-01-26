Çocuk parkını çöplüğe dönüştürdüler

Eskişehir’de çocuklar için yapılan oyun parkı duyarsız vatandaşlar yüzünden adeta çöplüğü döndü.

Yenibağlar mahallesinde bulunan çocuk parkında, Korona virüs sürecinde hayati önem taşıyan temizlik ve hijyen kavramları unutuldu. Duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler birikerek ortaya çirkin manzaralar çıkardı. Mahalle sakinleri başta olmak üzere çocuklarını parka getiren vatandaşlar, bu sağlıksız durum karşısında hayrete düştüler. Parkın düzenli şekilde temizlenmesini isteyen mahalleliler yetkililerden yardım bekliyor.