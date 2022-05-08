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Çizmelioğlu şehit anneleri ile buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları tarafından şehit anneleri için kahvaltı programı düzenlendi. Programa, İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da katıldı.

ESKİŞEHİR 08.05.2022, 16:16
Çizmelioğlu şehit anneleri ile buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları tarafından şehit anneleri için kahvaltı programı düzenlendi. Programa, İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da katıldı.

Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş tarafından düzenlenen şehit anneleri ile kahvaltı programına, İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da katıldı. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Çizmelioğlu, "Dünyaya geldiğimiz gün sıkıca tuttuğu elimizi bir daha hiç bırakmayan, gölgesini evlatlarının üzerinden çekmeyen annelerimiz bizlere vazgeçmemeyi, ihtiyacı olana el uzatmayı, paylaşmayı öğretendir. İnanç ve kültürümüzde annelik kutsal bir vazife ve yüce bir mertebedir. Varlıklarıyla tamamlandığımız, mücadeleleriyle güç bulduğumuz annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. Hayatımız boyunca en yakınımızda ve yanı başımızda olan annelerimize yaşamlarının her döneminde hürmet ve ihtimam göstermek evlatlar olarak hepimizin vazifesidir. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gayretli çabaları sonunda bugün kadınlar, annelikle sosyal hayat arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaksızın iş dünyasında, akademide, siyasette, ekonomide, bürokraside yani hayatın her alanında büyük başarılara imza atmaktadır. Değiştirici ve dönüştürücü gücüyle ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaktadırlar” dedi.

“Bugün ilçemizde bulunan kıymetli şehit annelerimiz ile bir aradayız”

Konuşmasının devamında Anneler Günü’nü de kutlayan Çizmelioğlu, şunları söyledi:

“Yine bu süre içerisinde ülkemizi tehdit eden her türlü terör unsuru ile mücadelemiz hiç ara vermeden devam etti, etmeye de devam edecektir. Yaşanan ambargolar sonrasında kendi geliştirdiğimiz savunma sanayimiz ile bu alanda kimseye gebe olmadığımızı da yaptığımız toplar, tüfekler tanklar, İHA ve SİHA gibi yeni nesil araçlar ile çok açık ve net olarak dünyaya gösterdik. Dışa bağımlı olmadan iç ve dış terör saldırılarına karşı Milli Mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Bu ülkenin, milletin, toprakların çok bedel ödediğini, bundan sonraki nesillerin de bedel ödemekten korkmadığını 15 Temmuz’da aziz milletimiz bunu net bir şekilde gösterdi. Bugün ilçemizde bulunan kıymetli şehit annelerimiz ile bir aradayız. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için 3 Eylül 2019’dan bu yana tuttukları nöbet ile kararlılığın sembolü haline gelen Diyarbakır Anneleri’nin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ederek, bu vesileyle sevgilerin en yücesine layık olan, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyor, ahirete irtihal eden annelerimize yüce Mevla’mdan rahmet, hayatta olanlara sıhhat diliyorum."

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