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Çiseleyen yağmur altında 10 liralık kazak izdihamı
Eskişehir’de çiseleyen yağmur altında yere serilerek 10 liraya satışa sunulan kazaklar kısa süre içerisinde tükendi.
ESKİŞEHİR 12.01.2023, 12:39 12.01.2023, 13:09
Tepebaşı Belediyesi Hoşnudiye Mahallesinde bir seyyar satıcı, kazaklarını sokak kaldırımına serilip 10 liraya satışa sundu. Soğuk hava ve çiseleyen yağmura aldırış etmeden kalan kazaklardan birkaç tane satın almak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Kazakların tükenmek üzere olduğu gören vatandaşların poşetleri açıp kontrol etmeye fırsatı dahi olmadı.