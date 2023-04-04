Cinsel sertleşme probleminde ESWT

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Aydın Erkul, son yıllarda uygulanan cinsel performans sorunlarında hapsız, ameliyatsız, cinsel bölge dokusunu canlandıran ve güçlendiren, dünyada oldukça fazla tercih edilen “ESWT Şok Dalga Tedavisi” hakkında konuştu.

“ESWT Şok Dalga Tedavisi Nedir?” sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Erkul, “ESWT Şok Dalga Tedavisinde ultrasondan 10 kat daha yüksek enerjiye sahip şok dalgaları uygulanmaktadır. Tedavi öncesi, muayenede penis anatomisinde 5 ayrı odak belirlenir. Yüksek enerjili şok dalgaları penis dokusunda tıbbi olarak kabul edilebilir mikrotravma odakları (küçük doku hasarları) oluşturur. Penis, kendisinde oluşan bu duruma yeni damar gelişimini sağlayarak cevap verir, sinir sistemini destekler ve penis cilt dokusunu tazeler. Kısacası cinsel bölge “fit” hale getirilir.” diye konuştu.

Sertleşme probleminde ESWT şok dalga tedavisi tüm dünyada standart olarak 6 seans uygulanmaktadır. Hastanın şikayetinin şiddetine ve tedaviden alınan yanıta göre ikinci bir 6 seanslık tedavinin uygulanabildiğini aktaran Erkul, “Bu tedavi ile cinsel bölgede var olan damarsal yetmezlik, sinir ileti kusurları ve cilt yaşlanması iyileştiriliyor. Bu tedavinin en önemli özelliği sadece sertleşme sorunu şikayetini ortadan kaldırmakla kalmayıp cinsel bölgede kollajen ve elastin salgılanmasını sağlayarak, yeni damar ve sinir sistemi gelişimi yanı sıra cilt dokusunu da gençleştirmesi sağlanmaktadır. ESWT Şok Dalga Sistemi’nin sadece cinsel performans sorunlarında kullanılmadığını belirten Aydın Erkul, “ ESWT, prostat enfeksiyonları ( prostatit), kronik cinsel ağrı (disparoni) penis eğrilikleri (peyroni) gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır ve başarılı sonuçlar sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.

ESWT- Şok Dalga Tedavisinin güvenli bir tedavi olduğunun altını çizen Aydın Erkul, “Özel bir hasta grubu olan damarsal risk faktörü bulunan, kalp-damar problemi olan, şeker hastalığı, yüksek tansiyon-kolesterolü bulunan, kalp krizi geçirmiş veya sigara içen erkeklerde hiçbir yan etki ve risk oluşturmadan güvenle bu tedavi yöntemini tercih etmekteyiz. Cinsel anti-aging programları bünyesinde özellikle 40-50’li yaşlardan itibaren meydana gelen doğal performans düşüşünü önlemek amacıyla da ESWT-Şok Dalga Tedavisi kullanılabiliyor. Ancak tüm bu faydalar doğru bir değerlendirme, doğru bir tanı süreci ve tedavi planlaması yapılırsa ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Tedavi nasıl yapılır

Op. Dr. Aydın Erkul “ESWT Şok Dalga Tedavisi öncesi hastanın genital muayenesi ve kan tetkikleri yapılır. Bu aşamada tedaviye engel bir durum yoksa seanslar şeklinde ESWT tedavisi uygulanır. Uzman hekimin yardımıyla şok dalgaları cinsel bölgede belirlenen odaklara veriliyor. İşlem esnasında ve sonrasında ağrı-sızı kesinlikle olmaz, uygulanan bölgede kızarıklık-morluk oluşmaz, herhangi bir yan etki görülmez. ESWT tedavisinin uygulandığı dışarıdan bakıldığında belli olmaz, iz bırakmaz. Ortalama 15 dakika süren tedavi sonrasında günlük yaşantınıza aynen kaldığınız yerden devam edersiniz. Tedavi sırasında ve sonrasında ek ilaç kullanmak gerekmez.” dedi.

Yüksek başarı oranı

Op. Dr. Aydın Erkul “ESWT Şok Dalga Tedavisi hastanemizde uygun görülen hastalarımıza ayaktan poliklinik hastası gibi tedavi yapılıyor. Hastaneye yatışa gerek yoktur. Anestezi gerektirmez. Hızlı ve uzun süreli sonuç alınır. Tedavi sonrası ilk aydan itibaren hastalar performanslarındaki artışı görürler. Yüksek başarı oranı vardır. Ürolojik toplantı ve kongrelerde tüm dünyada ve Türkiye’de yüzde 75-80 gibi başarı oranları bildirilmektedir” şeklinde konuştu.