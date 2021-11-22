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Cilde iyi gelen yosun sabunu yoğun talep görüyor

Eskişehir’de aktar tezgâhlarında yer alan ve cilt bakımında kullanılan yosun sabunu, tamamen doğal olma özelliği ile son zamanlarda popülerliğini arttırdı.

ESKİŞEHİR 22.11.2021, 11:21
Cilde iyi gelen yosun sabunu yoğun talep görüyor

Eskişehir’de aktar tezgâhlarında yer alan ve cilt bakımında kullanılan yosun sabunu, tamamen doğal olma özelliği ile son zamanlarda popülerliğini arttırdı.

Katkı maddelerinden uzak olarak üretilen doğal içerikli sabunlara ilgi her geçen gün artıyor. Son zamanların popüler sabunlarından birisi olan ‘Yosun Sabunu’ da aktarlarda yoğun ilgi oluşturuyor. Denizlerde tüm mineralleri içinde bulunduran yosunlardan üretilen sabunun en dikkat çeken özellikleri ise cildi dengelemesi ve nemlendirmesi oluyor. Cilt sağlığına dikkat edenlerin oluşturduğu yoğun talepler ise esnafın yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 12 yıldır Eskişehir’de aktarlık yapan Mehmet Ali Arslan, yosun sabununun son zamanlarda halk arasında yaygınlaştığından bahsetti. Doğal sabunlar arasında en faydalılardan birinin yosun sabunu olduğunu belirten Arslan, “Elimizde nereden baksan 80 çeşit sabun bulunuyor. Her birinin farklı kullanım amacı ve özelliği var. Bunlardan bir tanesi de yosun sabunu. Yosun sabunu, denizlerden toplanan saf yosun özü ile yapılıyor. İçerisinde sadece yosun özü ve kostik maddesi kullanılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Yani tamamen doğal. Zaten kostik maddesi olmadan sabun yapılamaz. Yosunlar içerisinde birçok mineral bulunduran deniz bitkileridir. Yosun sabunu da kaynağını o minerallerden alıyor” dedi.

“En önemli özelliği cildi beslemesidir”

Yosun sabununun faydalarına ve kullanım amaçlarına değinen Arslan, “Yosun sabunu ciltteki yaralara iyi geliyor. En önemli özelliği cildi beslemesidir. Cildin mineral ihtiyacını karşılar. Ciltte hafiflik ve duruluk sağlar. Yosun sabunun her kesimden müşterisi var. Çünkü kadın, erkek, çocuk hepsine hitap eden bir ürün. Yosun sabununu uzun zamandır tanesi 5 liradan satıyorduk ama yakın zamanda ufakta olsa bir zam uygulamak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

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