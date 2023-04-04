Çifteler’e yüzde 70’i hibe ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi. Törene, Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Asuman Cansu, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile 1400 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Çifteler ilçesinde 26 çiftçiye 700 kilogram ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı.