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Çifteler’e yüzde 70’i hibe ayçiçeği tohumu dağıtıldı
ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE 31 MART 2023 CUMA GÜNÜ ÇİFTELER İLÇESİ’NDE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE "TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ (TAKE)" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENEN "AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİ ZİRVEYE TAŞIYORUZ PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE TOHUM TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ. SÖZ KONUSU TÖRENE ÇİFTELER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ASUMAN CANSU, PROJEDE GÖREVLİ İL VE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE PROJEDEN FAYDALANAN ÇİFTÇİLER KATILDI.
ESKİŞEHİR 04.04.2023, 14:21
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi. Törene, Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Asuman Cansu, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile 1400 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Çifteler ilçesinde 26 çiftçiye 700 kilogram ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı.