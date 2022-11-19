Çifteler’de zabıtadan gıda denetimi

Çifteler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede gıda ürünleri satan işletmelere detaylı denetim faaliyeti uyguladı.

Çifteler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipler ilçede gıda ürünleri imal eden ve satan işletmelere yönelik denetimlerde bulundu. Ekipler denetimlerde hijyen kuralları başta olmak üzere bir çok konuda incelenen işletmenin yeterli olup olmadığını denetledi. Detaylı denetimler sırasında zabıta ekipleri her işletmede en ufak ayrıntıya dahi dikkat etti.