Çiftelerde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekipleri, bir şahsın dükkânında yaptığı aramada 119 kilogram bandrolsüz tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesinde ikamet eden bir şahsın il dışından temin ettiği bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara makaronlarını ve kıyılmış tütünleri Çifteler ilçesinde bulunan tütün dükkânında satarak haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgi edindi. Bilgi üzerine harekete geçen KOM ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işletmekte olduğu tütün dükkânı ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 119 kilogram bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kıyılmış tütün, 41 bin 600 adet bandrolsüz ve hologramsız makaron, 9 bin 920 adet bandrolsüz ve hologramsız içi doldurulmuş makaron, 13 bin 400 adet bandrolsüz ve hologramsız yaprak sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.