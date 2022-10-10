Çifteler Belediyesi’nden kadınlara Kültür Gezisi

Çifteler Belediyesi, ilçedeki kadınları kapsayan Ankara Kültür Gezisi Programı düzenledi.

Çifteler Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Kültür Gezisi Programı’nda, ilçenin kadınları bir araya geldi. Kültür gezisi kapsamında; Anıtkabir, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Beypazarı ziyaret edildi. Kültür gezi programına giden kadınları yolcu eden Belediye Başkanı Kadir Bıyık, geziye katılan kadınlara hayırlı yolculuklar dileyerek, gezi programlarının devamının geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizin kıymetli hanımefendileri ve evlatları için kültür gezi programlarımıza Atamızın manevi huzuru olan Anıtkabir’den başladık. Tarihe tanıklık eden, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde kalan mahkumların yaşadıkları zor süreçleri gözleriyle görmelerini istedik. Beypazarı ilçemizdeki müzeleri ve tarihi yerleri gezerek hoşça vakit geçirmelerini istedik. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın ve evlatlarının tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları, güzel vakit geçirebilmeleri, onların birlik ve beraberlik ruhunun artması en büyük arzumuzdur. Kültür gezilerimizin ve ilçemizdeki sosyal faaliyetlerin devamı gelecek. Gezi programımızda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hanımefendilerine ve programda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.