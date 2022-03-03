Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençler için, temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar hazırladı.

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek olan gençler için, içerisinde kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırladı. Çifteler Belediyesi, Çifteler’de ikamet edip sevk belgesi ile müracaat eden asker adaylarına çantalarını teslim etmeye devam ediyor.