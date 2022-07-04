Çiftçi bayram sonundaki hasadı bekliyor

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir’in Karaçam Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler, Kurban Bayramı’ndan sonra yapılması planlanan hasadı umutla bekliyor.

Mihalıççık İlçesine bağlı Karaçam Mahallesi’ndeki tarım arazileri, yapılacak hasat için neredeyse hazır. Arazilerin su yetersizliğinden dolayı genellikle hububat ürünleriyle ekili olduğu mahallede, başakların iyice olgunlaştığı görüldü. Alınan bilgiye göre artık başakların iyice olgunlaşmasının yanı sıra tanelerinin iri olması çiftçileri umutlandırıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra hasadın başlayacağı öğrenildi. Bereketli geçmesi beklenen sezonla birlikte çiftçiler umutlu.

Tarlaların uçsuz bucaksız sapsarı hali ise doyumsuz bir manzara sundu.