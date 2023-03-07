Çiçekçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün buruk geçeceğini düşünüyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıklarına başlayan çiçekçiler, deprem felaketinin etkisiyle bu seneki kutlamaların buruk geçeceğini düşünüyor.

Eskişehir’de çiçekçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından buruk geçen sevgililer gününden sonra 8 Mart Kadınlar Gününün de hareketli olmayacağını düşünüyor. Buna rağmen sevginin tüm yaraları sarabileceğini düşünen çiçekçiler, kadınların çok sevdiği ve sevginin sembolü olan karanfillerin satışı için hazırlıklara başladı.

Eskişehir’de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, çalışanları için çiçek almak isteyen kurumların karanfil siparişini günler öncesinden verdiğini söyledi. Deprem felaketinin ardından çiçekli kutlamaların eskisi gibi yoğun olmayacağını düşündüğünü dile getiren Köylü, “Şu günlerde gündemimizde depremzedeler olduğu için 8 Mart yoğunluğunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sevgililer Günü’nde de satışlar durgun olmuştu ama hiç sıkıntı değil. Allah depremden etkilenenlere sabır versin bizim tek düşüncemiz budur. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar günü, konu emekçi kadınlar olduğu için her şeyi hak eden kadınlar bu özel günde de unutulmamalı. Şirketler ve kurumlar bu özel günde çalışanlarını unutmadığı için karanfil dağıtmak istiyorlar. Şirketlerden kaynaklı biraz yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Hazırlığımızı günler öncesinden yaptık ve karanfilleri hazırladık. Gündemde karışıklıklar ve felaketler olsa da biz bu işten ekmek kazanıyoruz. Biraz hareketlenmesi lazım ama ne olursa da şükür diyeceğiz artık. Fazla beklenti içerisinde değiliz, ne kazanırsak Allah bereket versin” şeklinde konuştu.