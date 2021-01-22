Çevrim içi olarak düzenlenen İkinci Piyano Günleri etkinliği yayınlandı

Yurt içi ve yurt dışından katılan birbirinden değerli piyanist ve eğitmenlerin bir araya gelerek 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen İkinci Piyano Günleri etkinliğin videosu, Anadolu Üniversitesi’nin YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı tarafından düzenlenen ve F. A. Bonporti Trento Konservatuvarı, Kassel Müzik Akademisi, Bucknell Üniversitesi, Salem Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Süreç Bilimsel Araştırma ve Gestalt Enstitüsü’nden konuk olarak on piyanist ve eğitmenin katıldığı seminer dizisi, sanatseverlerden yoğun ilgi görmüş ve etkinliği binin üzerinde online katılımcı takip etmişti.

Sanat camiasında büyük ses getiren bu organizasyona ait 10 seminer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Profesör Lılıan Marıa Tonella Tüzün’ün gerçekleştirdiği düzenlemeler ile ilgi duyan sanatseverler için Anadolu Üniversitesi’nin YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Sanatseverler, 10 oturumdan oluşan seminer serisine, http://ana.do/3gy linki üzerinden ulaşabilecekler.