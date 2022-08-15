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Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

Eskişehir’de çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafikte korku dolu anlara sebep oldu.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 13:51
Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

Eskişehir’de çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafikte korku dolu anlara sebep oldu.

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle diğer sürücüleri tedirgin etti. Kamyonun sığmayan eşyaların ip yardımıyla kasanın dışına bağlanması ise görenleri hayrete düşürdü. Dışarıya bağlanan yüklerin arasında yatak, masa ve tabure olduğu görüldü.

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