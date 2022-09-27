Çevre sorunlarına çözüm üretecek proje hibe desteği almaya hak kazandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından çevre sorunlarına çözümler üretmek amacıyla hazırlanan “Digital Green” başlıklı proje, hibe desteği almaya hak kazandı.

Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) çerçevesinde ESOGÜ Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak’ın koordinatörlüğünde yürütülen “Digital Green” başlıklı projede; Almanya, İtalya ve Çekya’dan grupların bulunduğu altı partner yer alıyor. Küresel ısınma, sera gazı etkisi ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarına çözümler üretmek üzere hazırlanan proje, azami 250 bin Avro hibe desteği almaya hak kazandı. 24 ay sürecek proje çerçevesinde iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele edilmesi, çevresel zararların en aza indirilmesi, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

“Bu proje farklı bir bakış açısı kazandıracaktır”

Hazırlanan proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan proje koordinatörü Prof. Dr. Kıvrak, “Gelecek nesiller için dünyamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek zorundayız. Artan enerji ihtiyaçlarımız için alternatif enerji kaynaklarının araştırılması, uygulanabilir olmaları için gerekli altyapıların hazırlanması hayati öneme sahiptir. Ayrıca yenilikçi çevre projeleri ile bunların yaygınlaştırılması da şarttır. Proje çerçevesinde üniversitelerin, okulların ve belediyelerin küresel ısınmaya karşı daha organize olmaları sağlanacak, farklı ülkelerde kullanılan iyi örneklerin yaygınlaştırılması desteklenecek, alternatif çözüm yolları araştırılacaktır. Sosyo-ekonomik zararların en aza indirilmesi için çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler organize edilecektir. Yenilikçi bir bakış açısı ile tasarlanan projede temiz enerji için yeşil çözümler araştırılacak, geri dönüşüm üzerine çalışmalar yapılacaktır. Yaşanılabilir bir dünya için sahip olduğumuz çevremizi korumamız hayati öneme sahiptir. Bu proje farklı bir bakış açısı kazandıracaktır” dedi.