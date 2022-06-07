Çevre Haftası’nda OEDAŞ projesi büyük ilgi gördü

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Eskişehir’de düzenlenen etkinliklere katılan OEDAŞ temsilcileri, tanıttıkları ‘Can Dostu’ projesiyle ilgi topladı.

OEDAŞ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde 81 ilde düzenlenen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine katıldı. Eskişehir’de gerçekleşen ve sıfır atık temasının ele alındığı etkinlikte yer alan OEDAŞ yetkilileri, sürdürülebilirlik projeleri ve atık ağaç direklerini sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdüğü Can Dostlar projesi hakkında bilgi verirken, çocuklara da kırtasiye seti hediye etti.

‘Can Dostlar’ projesi büyük ilgi topladı

Geçtiğimiz hafta elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atarak, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayan OEDAŞ, hayata geçirdiği ve hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi. Teması sıfır atık olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası etkinliğinde OEDAŞ’ın en büyük ilgi ve beğeni toplayan projelerinden biri de atık ağaç direklerinin sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldüğü ‘Can Dostlar’ projesi oldu.