Tepebaşı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende ilçedeki çevre dostu okullara başarı belgesi takdim edildi. Programda ekolojiyi koruyan gübreleme sağlayan kompost sistemi de tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel bir etkinlik düzenlenerek ilçede faaliyet gösteren ve atık toplama kampanyalarında başarılı sonuçlar elde eden okullara başarı belgesi takdim edildi.

Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Rıza Efendi İlkokulu, TOKİ Şehit Emre Bolat İlkokulu, İki Eylül Ortaokulu, Avukat Şahap Demirer İlkokulu, Ahmet Olcay İlkokulu, Ertuğrulgazi İlkokulu, Mithat Paşa İlkokulu, TEİ Alparslan İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu, Tunalı İlkokulu ve Milli İrade İlkokulu temsilcilerine belgeleri takdim edildi.