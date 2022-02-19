Çevre Çocuk Meclisi’nde gündem ’iklim’ oldu

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı ’Çevre Çocuk Meclisi’ 2021-2022 yılı ‘iklim’ başlıklı ikinci çalıştayı gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın ulusal koordinasyonunda, İl Koordinatörlüğünü Nadir Erdem’in yürüttüğü, Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 12. Dönem ikinci Çalıştayında iklim konusu işlendi.

Çevre Çocuk Meclisi Çalıştayına, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullardan çok sayıda öğrenci, koordinatör öğretmenler, İl Koordinatörü Nadir Erdem, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve İklim Müdürlüğü çalışanları, Çevre Çocuk Meclis Başkanı Özel Çağdaş Okulları Ortaokulu öğrencisi Bilge Hayat Dal, başkan yardımcıları; Özel Atayurt Ortaokulundan Ayşe Nehir Özkan, Özel Bilnet Ortaokulundan Neslihan Günal’ın yönetiminde Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bilge Hayat Dal, açılış konuşmasında “Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde bugün 12. Dönem ikinci Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Dünyamızı ve tüm canlıları tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen yıl daha yakından yaşıyoruz. Orman yangınları, kuraklık, sel felaketleri, gıda ve içilebilir temiz suya ulaşım zorluklarını milyarlarca insan yaşıyor. Tabi ki biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerde bütün bunlardan olumsuz etkileniyor” dedi.

“Çevreci belediyecilik”

Çalıştayda Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan “Çevreci Belediyecilik” sunumunda belediyenin Çevre ve Atıksız Yaşam konuları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Koordinatörü Nadir Erdem’in Eskişehir Eko-Okullarının katılımıyla ‘İklim’ ana başlığı altında yapılacak Video Klip Yarışması hakkında bilgilendirmenin ardından, Tepebaşı Belediyesi İklim Müdürlüğü, iklim ve enerji tasarrufu, iklim ve su, iklim ve orman, iklim ve biyoçeşitlilik konularında sunum yaptı.

Çalıştayda Meclis Başkanı Bilge Hayat Dal, Dünya İklim Günü Video Yarışmasında dereceye giren okulların sunum ve sonuçlarını açıklaması, yarışmaya katılan okullara katılım belgeleri ve dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çevre Çocuk Meclisi 12. Dönem 3. Çalıştayı 15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.