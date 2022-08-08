Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de haklarında çeşitli suçlardan aranma, hapis ve para cezası bulunan 3 şüpheli, çok sayıda çalıntı malzeme, tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda S.A., Ö.K. ve C.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerden Ö.K.’nin ‘Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçlarından aranmasının olduğu ve üzerinde 3,23 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliden çalıntı olduğu değerlendirilen bisiklet ve cep telefon da ele geçirildi. Ayrıca Ö.K. isimli şüphelinin ikametinde hırsızlık malzemeleri olabileceği şüphesi üzerine yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet Scooter, 1 adet tüfek ve 1 adet tabanda ele geçirildi.

Şüphelilerden S.A.’nın ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçundan toplam 3 bin TL kesinleşmiş para cezasının bulunduğu, C.Ç.’nin ise ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçundan toplamda 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 500 TL para cezası olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.