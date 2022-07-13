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Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

ESKİŞEHİR 13.07.2022, 15:59
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı suç konularından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Kaçakçılık’ ve ‘Bankacılık Kanununa Muhalefet’ suçlarından 3 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 21 şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

Aranması olan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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